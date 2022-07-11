شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شريف إكرامى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الطلائع وغياب فتحى وجبر وسامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مواجهات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر .

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد .

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر .

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف .

ويغيب عن قائمة المباراة، الثلاثي علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، كما عاد شريف إكرامى للقائمة بعدما غاب عن مواجهتى إنبى وسيراميكا.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 36 نقطة.