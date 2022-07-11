شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. اجتماع مع عمر الوحش وتدريب منفرد لمحمد الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الأساسي مساء اليوم على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري العام.

وقام الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، بعمل تدريبات بدنية خفيفة حتى لا يتعرض لاعبيه للإجهاد، نظرا لضيق الوقت بين المباراتين المقبلتين ضد سموحه وفيوتشر يومي 13 و16 يوليو الجاري، يليه ركز على بعض النواحي الفنية والتكتيكية.

وحرص حسني عبد ربه مدير الكرة ومحمد حمص المدرب العام للإسماعيلي، على عقد جلسة مع عمر الوحش قائد الفريق على هامش المران الذى شهد أيضًا خوض المهاجم الشاب محمد الشامي تدريبات منفردة بعد إيقافه عن اللقاء القادم لتراكم البطاقات الصفراء.

جدير بالذكر أن الدراويش يدخل معسكرا مغلقا مساء الإثنين استعدادًا لهذه المباراة الصعبة والتي يسعي من خلالها لتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.