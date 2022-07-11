شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يستعين بـ20 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، على السفر للإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبا لمباراة الإسماعيلى، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 لمباريات الدورى العام، واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى: عمر صلاح و محمد أشرف

رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح و شريف رضا و بهاء مجدى و أحمد عيد تمساح و أحمد بيكهام ، حمدى علاء و محمد كناريا و مصطفى الخواجة و عبد الكبير الوادى و حسين فيصل و صديق أوجولا و عمر شرف الدين و مروان حمدى و أحمد جمال و اليا سيلا و محمد نادى.

ويغيب عن اللقاء الهانى سليمان و أحمد حمص و حليمو للإصابة.