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عبد الحميد بسيوني يستعين بـ20 لاعبا في معسكر سموحة استعدادا الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لسموحة، على السفر للإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبا لمباراة الإسماعيلى، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 لمباريات الدورى العام، واللاعبون هم:

 

فى حراسة المرمى: عمر صلاح و محمد أشرف

 

رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح و شريف رضا و بهاء مجدى و أحمد عيد تمساح و أحمد بيكهام ، حمدى علاء و محمد كناريا و مصطفى الخواجة و عبد الكبير الوادى و حسين فيصل و صديق أوجولا و عمر شرف الدين و مروان حمدى و أحمد جمال و اليا سيلا و محمد نادى.

 

ويغيب عن اللقاء الهانى سليمان و أحمد حمص و حليمو للإصابة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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