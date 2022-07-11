بث مباشر يوتيوب.. مصر × الكاميرون (أمم إفريقيا لليد)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقىي منتخب مصر لليد، مع نظيره الكاميروني في الثامنة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة حتى يوم 18 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون.

ويطمح المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

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