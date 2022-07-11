شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينعى وفاة إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى مجلس إدارة نادي بيراميدز، والإدارة التنفيذية، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون، وجميع العاملين بالنادي، بخالص الحزن والأسى، وفاة السيد المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق والذي وافته المنية اليوم.

ويؤكد نادي بيراميدز أن الراحل كان أحد العلامات البارزة في مجال الرياضة وكرة القدم المصرية من خلال رئاسته للنادي الإسماعيلي أحد أكبر الأندية المصرية، وترك بصمة واضحة، سواء في مجال الرياضة أو في مجال الهندسة والإنشاءات والتعمير، كونه رئيسا سابقا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وكذلك دوره الإنساني في المجال الرياضي كونه رئيسا للأولمبياد الخاص، حيث أنجز بصورة واضحة في هذا الملف وأعطاه أولوية كبيرة من وقته واهتمامه، وكان شديد السعادة من قلبه لمساهمته في دعم المنتمين لهذا القطاع دائما.

ويتوجه العاملون بنادي بيراميدز بخالص العزاء والمواساة لممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، ولأسرة الفقيد الراحل، نظرًا لصلة القرابة التى بينهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.