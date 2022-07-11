شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في تمام السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري.

وجاء استبعاد حازم إمام والمثلوثى لأسباب فنية رغم جاهزية الثنائى من الناحية الطبية، فيما استبعد محمود علاء ومحمد عبد الشافى من أجل استكمال البرنامج التأهيلى الذي يخضعان له.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح، خط الوسط : إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه، خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.