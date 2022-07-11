شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم على الكاميرون 9/3 في افتتاح بطولة أفريقيا لكرة اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيرة الكاميرونى 9 / 3، عقب مرور 15 دقيقة في المباراة التي تجمعهما حاليا في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة على ملعب صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم، بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .















































































































