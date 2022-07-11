شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد القادر وياسر ومنعم لقائمة الأهلي أمام فيوتشر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثلاثي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، فيما يغيب عن القائمة كل من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمود وحيد للإصابة وبدر بانون ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية.