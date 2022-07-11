الامارات | فيدرر وسيرينا وليامس خارج التصنيف العالمي للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر وسيرينا وليامس خارج التصنيف العالمي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج كل من السويسري روجر فيدرر والأميركية سيرينا وليامس من التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في التنس، تواليا، بعدما فقدا كامل نقاطهما الاثنين.

وكان فيدرر الغائب عن الملاعب منذ نسخة ويمبلدون العام الماضي عندما بلغ ربع النهائي، بسبب إصابة في ركبته، دخل التصنيف للمرة الأولى عام 1997، والأمر ينطبق على سيرينا الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام.

ولم تتكلل عودة سيرينا إلى الملاعب بعد غياب دام عام بالكامل أيضا، وذلك بخروجها المبكر في الدور الأول على عشب ويمبلدون، أمام الفرنسية المغمورة أرموني تان.

أما بالنسبة إلى فيدرر، صاحب 20 لقبا كبيرا، فمن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في سبتمبر، عندما يشارك في مسابقة كأس ليفر.

وكان فيدرر، البالغ من العمر 40 عاما، قال خلال مشاركته في ذكرى مرور 100 عام على بطولة ويمبلدون في الثالث من يوليو الحالي إنه لم يكن "يتوقع أن الأمر (إصابته) سيستغرق هذه الفترة للعودة إلى الملاعب"، معربا عن أمله في المشاركة في ويمبلدون "مرة جديدة".

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