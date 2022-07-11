موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم في افتتاح كأس أمم إفريقيا لليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقىي منتخب مصر لليد، مع نظيره الكاميروني في الثامنة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة حتى يوم 18 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون.

ويطمح المنتخب الوطني، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق خالد خيري.