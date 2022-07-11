محمد عودة يبحث عن الفوز السادس مع المقاولون فى مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب ، بقيادة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل، تحدياً جديداً عندما يلتقي الزمالك فى السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث كان عماد النحاس يتولى الإدارة الفنية لذئاب الجبل وقتها.

ويبحث محمد عودة عن الفوز رقم 6 مع المقاولون، منذ توليه المسؤولية الفني للفريق في يناير الماضي، حيث قاد عودة المقاولون في 17 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات وتلقى 4 هزائم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

كما نجح محمد عودة في قيادة المقاولون العرب إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، وذلك بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.