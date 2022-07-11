شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أعلام الدول وليزر شو فى حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالة حسن مصطفى، وشهد حفل الافتتاح حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومنصور إريمو رئيس الاتحاد الأفريقى ومندوبى الدول المشاركة، واقتصر حفل الافتتاح على عرض أعلام الدول المشاركة وليزر شو.

ويلتقى منتخب مصر فى ضربة البداية مع نظيره الكاميرونى فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر عقب حفل الافتتاح مباشرة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27 .

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية أول أمس فقط، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.