شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو يكشف كواليس إعادة مباراة الصيفى بطل السومو فى الألعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل غدا، الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للسومو إلى القاهرة بعد ختام مشاركتها في منافسات دورة الألعاب العالمية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة فى التاسعة صباحا. وحققت بعثة المنتخب الوطني للسومو ميدالية ذهبية تاريخية، من خلال اللاعب عبد الرحمن الصيفي فى منافسات الوزن الخفيف.

من جهته قال مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، إن ما حققه المنتخب خلال مشاركته فى دورة الألعاب العالمية إنجاز تاريخي غير مسبوق، موضحا أن عبد الرحمن الصيفي قدم أداءً رائعاً خلال منافسات البطولة، ونجح فى الفوز على بطل أوكرانيا فى المباراة النهائية مرتين متتاليتين فى أقل من ساعتين، بعد قرار الحكام بإعادة اللقاء.

وكشف مرزوق تفاصيل ما حدث فى المباراة النهائية، مؤكدا أن عبد الرحمن الصيفي لاعب المنتخب احتفل بتحقيق الفوز من خلال حركات أكروباتية فى الهواء، وهو أمر طبيعى وتكرر أكثر من مرة من جميع اللاعبين.

وأضاف، "عقب احتفال الصيفي بهذه الطريقة، فاجأنا الحكم بإلغاء نتيجة المباراة واحتسابها لصالح لاعب منتخب أوكرانيا، وهو ما أثار غضب عناصر منتخب مصر لاعبين ومدربين واعترضوا على القرار، وذهبت إلى رئيس الاتحاد الدولي لحل الأزمة".

وتابع مرزوق تصريحاته قائلا، "قرار الحكم دفع الجماهير في المدرجات لترديد كلمة (مصر)، كنوع من الدعم للمنتخب، وهو ما دفع لجنة الحكام لاتخاذ قرار جديد بإعادة المباراة وهو أمر غير قانونى، ليكرر الصيفى فوزه مجدداً على بطل أوكرانيا".

وأضاف مرزوق، "اللجنة المنظمة للبطولة وقعت عقوبة على لاعبي المنتخب المصرى بسبب الاعتراض، وهو ما أسفر على استبعاد لاعب الوزن المفتوح حسام عمر من منافسات اليوم الأخير".

وأكد مرزوق، أن الأهم كان الحفاظ على الميدالية التاريخية التى حققها لاعب المنتخب عبد الرحمن الصيفي، وأن استبعاد اللاعب حسام من منافسات الوزن المفتوح لن يؤثر على الإنجاز التاريخي الذى حققه منتخب مصر في دورة الألعاب العالمية.

وشارك منتخب مصر للسومو فى دورة الألعاب العالمية بقائمة تضم 4 لاعبين هم، إبراهيم عبد اللطيف وعبد الرحمن عبيد وعبد الرحمن الصيفي وحسام عمر.