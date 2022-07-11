شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم والجزيرى فى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ملامح التشكيل المتوقع لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، بعد التدريب الأخير الذى خاضه الفريق مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعده أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكر الإعداد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد عواد

فى الدفاع: محمود الونش - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

فى الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد سيد زيزو

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من: في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح، خط الوسط : إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه، خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.