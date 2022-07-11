شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو وتدريبات خططية بختام التحضير لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة فيوتشر.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال، وذلك قبل خوض تدريبات الكرة التي ركز فيها المدير الفني على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.