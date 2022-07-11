شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو وتدريبات خططية بختام التحضير لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.
قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة فيوتشر.
وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال، وذلك قبل خوض تدريبات الكرة التي ركز فيها المدير الفني على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.