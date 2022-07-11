شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق لحين مواجهة المقاولون العرب، فى السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدوري.

وضمت القائمة كلاً من:

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.