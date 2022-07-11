شكرا لقرائتكم خبر عن سوايز يجتمع بجهازه فى ختام التحضير لمباراة فيوتشر.. ووحيد يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران، ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمواجهة فيوتشر.
وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وواصل محمود وحيد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران، كما قام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للتخلص من إصابة العضلة الضامة وتجهيزه للمشاركة الجماعية.