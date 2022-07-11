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سوايز يجتمع بجهازه فى ختام التحضير لمباراة فيوتشر.. ووحيد يواصل التأهيل

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القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران، ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمواجهة فيوتشر.

 

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

 

وواصل محمود وحيد لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران، كما قام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للتخلص من إصابة العضلة الضامة وتجهيزه للمشاركة الجماعية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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