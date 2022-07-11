شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: مباراة سموحة عنق زجاجة لاستعادة الانتصارات والثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد قناوى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أن مواجهة سموحة بمثابة عنق الزجاجة للخروج من مرحلة غياب الانتصارات واستعادة الثقة لدى اللاعبين وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري المحلي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق سموحة مساء الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية وسط حضور جماهيرى ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.

وأضاف قناوي، ”سنقاتل أمام فريق سموحة، فهى مواجهة إنكار الذات، ومن الوارد الاعتماد على اللاعبين الذين تألقوا فى لقاءات كأس الرابطة الأخيرة والتى كانت بمثابة خير إعداد لاستكمال مشوار الدوري“.

وتابع، ”الفريق السكندرى يضم عناصر قوية وعلى مستوى عالٍ سنلعب أمامهم بتوازن للحد من نقاط القوة لديهم واستغلال نقاط الضعف للفوز بالمباراة“.

واختتم قناوى قائلا، "نتمنى من الجماهير استمرار الدعم والمساندة فهم الدافع الأقوى للاعبين على حصد الانتصارات واستعادة الثقة المفقودة وتخفيف حجم الضغوط التي تؤثر بشكل سلبي على أداء الفريق“.