شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام: إيقاف كهربا مستمر لحين سداد غرامة الزمالك كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر عزام المحامى الدولى أن الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر، بسبب تأخر سداد الغرامة المستحقة لنادى الزمالك، مستمر لحين سداد قيمة الغرامة كاملة.

وقال نصر عزام فى تصريحاته على صفحته الرسمية "فيس بوك"، "صدور حكم المحكمة الرياضية بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر ويرفع الإيقاف فقط فى حال سداد المبلغ كاملا".



نصر عزام

وتلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.