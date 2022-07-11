شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار معروض على الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، للصورة لتدعيم الجبهة اليمنى فى الزمالك خلال الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب كان على رادار القلعة البيضاء قبل أن يتعرض للإصابة بكسر الترقوة، ويبتعد عن الملاعب، ويأمل بكار فى استعادة تألقه والعودة لمستواه المعهود.

ورشح بعض وكلاء اللاعبين رجب بكار لنادى الزمالك، خاصة أنه من أبرز اللاعبين المميزين فى مركزه بالدورى المصرى، وعودته للمشاركة مع فريقه بعد شفاء إصابته ستعيده للتألق، ولم يحسم مسئولو النادى الأبيض القرار بشأن اللاعب حتى الوقت الحالى.

وفى سياق متصل، استقر مسئولو نادى الزمالك على الالتزام بالعقد المبرم بين اللجنة السابقة التى كُلفت بإدارة النادى، واللاعب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن، ليعود النقاز لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع النقاز لتحديد بعض النقاط التى سيتم التعامل بناءًا عليها فى الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب سبق وهرب من القلعة البيضاء الأمر الذى يجعل عودته مرة أخرى أمر يحتاج لبعض الخطوط العريضة بين الطرفين.

كان مسئولو الزمالك تعاقدوا في بداية الموسم مع حمدى النقاز قادما من الترجى التونسى قبل أن يفشل مسئولي الزمالك في قيد أي لاعب ليتم إعارته لمدة موسم لأهلى جدة السعودى بعد توقيع المدافع التونسى مع الفريق لمدة موسمين.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع اكثر من لاعب خلال الموسم المنقضى وفشل المجلس السابق في قيدهم بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولى على رأسهم عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومحمود شبانه مدافع أسوان وحمدى النقاز لاعب الترجى .