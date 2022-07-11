شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً بقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، القائمة التى ستخوض المباراة البنك الأهلى غداً ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد بتروسبوت فى الرابعة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة تضم كلا من:

فى حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، محمود الحضرى .

فى خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، خالد سامى ، هانى عادل ، إيهاب سمير .

فى خط الوسط .. أحمد السيد ، يحيى حامد ، خالد الاخميمى ، حميد ماو ، وليد مصطفى ، أحمد النادرى ، إبراهيم كونيه ، هشام عادل ، إبراهيم صلاح ، محمد غلوش ، باولن فوافى.

فى خط الهجوم .. عبد الرحمن عاطف ، ماليك توريه ، عبده يحيى.