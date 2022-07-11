شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن الحداد 3 أيام على رحيل إسماعيل عثمان.. ودقيقة حدادا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، الحداد 3 أيام على روح المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادى الأسبق الذى وافته المنية عصر اليوم، الاثنين، بعد صراع مع المرض.

كما قرر مسئولو الإسماعيلي مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم للوقوف دقيقة حدادا على روح عثمان خلال مباراة الفريق القادمة ضد سموحة، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك نظرا لما قدمه رئيس الإسماعيلي الأسبق لخدمة النادى طوال حياته.