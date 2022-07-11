الامارات | شرطه الجزائي 90 مليون يورو.. ريال مدريد يفكر في ضم إيساك

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطه الجزائي 90 مليون يورو.. ريال مدريد يفكر في ضم إيساك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ريال مدريد بدأ يفكر جدياً بالتعاقد مع ألكسندر إيساك (22 عاماً)، الذي يقدم مستوى مميز مع سوسيداد.

وقالت الصحيفة إن الشرط الجزائي في عقد إيزاك يبلغ 90 مليون يورو، وبالتالي ستكون هذه الصفقة مكلفة جداً على النادي الملكي، حتى لو وافق سوسيداد على التفاوض.

ويواصل ريال مدريد البحث عن بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وانضم مؤخراً اسم السويدي ألكسندر إيساك مهاجم ريال سوسيداد إلى قائمة الخيارات المطروحة.

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