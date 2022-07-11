شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يختار 22 لاعباً بقائمة البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة غزل المحلة غداً، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد بتروسبورت فى الرابعة والنصف عصراً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - احمد العش - أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - محمد حامد - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد -محمود قاعود - محمود سيد -موسي دياوارا -محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد - كريم بامبو

وتشهد القائمة غياب محمد هلال ومحمد دبش للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارت.