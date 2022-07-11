شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف المصابين ومواعيد عودتهم لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من غياب أكثر من لاعب الفترة الحالية بسبب الإصابة، ويحتاج لجهود كل لاعبيه فى الفترة الحالية فى ظل اشتعال المنافسة على لقب الدورى ورغبته فى حصد جميع النقاط المتبقية من عمر مسابقة الدورى لاستعادة درع الدورى.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسين الشحات، بسبب الإصابة واستمرار أداء برامجهم العلاجية فى الوقت الحالي.

ويحتاج بيرسي تاو إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، ومن المتوقع أن يعود تاو للأهلي فى نهاية يوليو الجاري، وتحديدا بعد مباراة الجونة فى الدوري المحدد لها 26 من الشهر الجارى.

ويعود ميكيسوني للأهلي بعد أسبوع وتقريباً بعد مباراة بيراميدز القادمة فى الدوري، والمحدد إقامتها 16 يوليو الجارى.

فيما لم يتحدد موقف حسين الشحات من العودة للتدريبات الجماعية، فى ظل رغبة اللاعب فى إجراء عملية غضروف الركبة وما يترتب عليها من غيابه عن الملاعب لأكثر من شهرين، وقد يكون موسمه قد انتهى مع المارد الأحمر.