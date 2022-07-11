الكونغو الديمقراطية تهزم السنغال 31 / 26 فى بطولة أمم أفريقيا لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على السنغال بنتيجة 31 - 26، فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال كرة اليد التى تستضيفها مصر من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى وصالة وزارة الشباب والرياضة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بنتيجة 15 - 14، قبل أن يعدل المنتخب الكونغولي من أوضاعه وينجح فى حصد نقاط المباراة التى جمعت المنتخبين على صالة أكتوبر الدولية.

وحصل جاكوبي حارس مرمى منتخب الكونغو على جائزة أفضل لاعب مباراة اليوم.

ويقع المنتخب الكونغولي والسنغالي في المجموعة الرابعة التي تضم معهما كلا من أنجولا وزامبيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكونغولي فى الجولة المقبلة مع زامبيا، فيما يصطدم المنتخب السنغالي بنظيره الأنجولي.

ويشارك فى البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- المغرب- الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر- الجابون- غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولي في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.