قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية الحصول على حقوق البث الحصرى لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين الودية، والتي تجمعهما في الثالثة عصر غد الثلاثاء، على مستوى الشرق الأوسط.

وقناة "الرابعة" العراقية موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وترددها 11334 (H)، ومعدل الترميز 27500 – 5/6

واسم القناة على قائمة القنوات “ALRabiaa Sport“

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022 / 2023.

ويقيم الفريقان الإنجليزيان في دولة تايلاند، لخوض معسكر مغلق، يتخلله بعض المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرفض المشاركة في أي معسكر إعدادى لفريقه، لرغبته فى الرحيل.

وكان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، قد شارك في تدريبات "الريدز" أمس الأحد استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2022-2023.