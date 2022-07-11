إيقاف محمود كهربا 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن نادي الزمالك تلقى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفض طلب محامي محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقررت المحكمة الرياضية "كاس" بتغريم كهربا مليونيّ دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.