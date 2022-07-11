شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم أفريقيا لليد قبل افتتاح الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالة حسن مصطفى، التى تشهد منافسات الفراعنة والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

ونرصد لكم معلومات عن تاريخ مشاركات الفراعنة بهذه البطولة كالتالى:

هذه المشاركة رقم 23 للفراعنة.

لم تشارك مصر فى أول نسختين عامى 1974,1976.

حقق منتخب الفراعنة اللقب 7 مرات.

حقق المنتخب المصرى المركز الثانى 6 مرات، والثالث مثلها، والرابع 3 مرات .

ويقام حفل الافتتاح فى السادسة والربع مساءً، على أن يلتقى منتخب الفراعنة فى ضربة البداية والدفاع عن اللقب أمام الكاميرون فى الثامنة مساءً.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى لقاء الافتتاح قبل مواجهة المغرب الأربعاء المقبل، ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .