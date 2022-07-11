شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غير فنى يرجح كفة محمد صبحى على محمود جاد فى تدعيم حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين الثنائي محمد صبحي حارس مرمى فاركو ومحمود جاد حارس إنبي لتدعيم مركز حراسة مرمى المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، فى ظل وجود اتجاه داخل إدارة الكرة بالقلعة الحمراء لتدعيم هذا المركز.

تأتى رغبة الأهلي فى تدعيم مركز حراسة المرمى بسبب تراجع مستوى محمد الشناوى قائد الأهلي، وعدم قناعة الكثيرين بمستوى علي لطفي، بخلاف حاجة مصطفى شوبير لخبرات كبيرة ليكون مؤهلاً لحراسة عرين الفريق الأحمر.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن محمد صبحي يحظى بتأييد أكبر من محمود جاد للتعاقد معه فى الصيف المقبل، بعد المقارنة بين الحارسين الواعدين لاختيار الأفضل بينهما لتدعيم عرين الأهلي الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن هناك أسباباً غير فنية وراء ابتعاد محمود جاد عن الصورة لتدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي، وهي العوامل التى ترجح كفة صبحي ليكون أقوى الأسماء المرشحة لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق الأحمر.

وقلصت إدارة الأهلي الأسماء المرشحة لتدعيم حراسة المرمى في الثنائي صبحي وجاد قبل أن ينتصر صبحي فى المفاضلة بين الحارسين، مع العلم أن القائمة الأولية ضمت العديد من حراس المرمى، مثل محمد بسام والمهدى سليمان وعامر عامر مع ثنائى فاركو وإنبي قبل أن يتم تقليص القائمة الثنائية بين صبحي وجاد.