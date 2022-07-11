شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها جلسة الخطيب مع الشناوى، ورفض الزمالك التعاقد مع عمرو وردة، بالإضافة إلى مخاطبة اتحاد الكرلة مع اوربا لاستقدام حكام أجانب للقمة

الأهلي يدرس تغليظ لائحة العقوبات لمواجهة تراجع النتائج.. اقرأ التفاصيل

يدرس مسئولو النادى الأهلى تغيير لائحة العقوبات فى فريق الكرة، لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات حال التعادل أو الخسارة لمواجهة تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة بشكل يهدد فرصة استعادة لقب الدوري الذى خسره المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة.

اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تقرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، إلى طاقم حكام أجنبي، وسيتم مخاطبة عدة دول لتعيين طاقم مميز للقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي.

مصر تواجه الكاميرون فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا لليد الليلة

تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

الزمالك يرفض التعاقد مع عمرو وردة.. اعرف التفاصيل

رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو وردة، مهاجم الأهلى السابق والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات المقبلة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

مدرب منتخب الطائرة يصدر بيانا لتوضيح أسباب إقالته قبل دورة البحر المتوسط

حرص الهولندي جيدو فيرمولين، المدير الفني السابق لمنتخب الكرة الطائرة، على إصدار بيان للكشف عن كواليس قرار الاتحاد المصري بإقالته، وفقاً لتوصية اللجنة الأولمبية قبل سفر بعثة الفراعنة إلى دورة الألعاب المتوسط بالجزائر.

تفاصيل جلسة الخطيب مع محمد الشناوي فى الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مؤخراً، على هامش أحد التدريبات، وتحدث معه خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبمستواه.

محمود علاء خارج قائمة الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب غداً

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، على استمرار استبعاد محمود علاء مدافع الفريق من الحسابات الفنية خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء.