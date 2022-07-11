شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخاطب بيراميدز لتفعيل بند شراء إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فاكساً رسمياً لإدارة نادى بيراميدز يطلب فيه تفعيل بند شراء إبراهيم حسن لاعب السماوى المعار لسيد البلد بشكل نهائي.

وينص التعاقد بين الاتحاد وبيراميدز على أنه فى حال وجود رغبة من زعيم الثغر فى شراء إبراهيم حسن بشكل نهائي بإرسال شيك بقيمة 3 ملايين جنيه قيمة الانتقال النهائى للاعب إلى سيد البلد.

وكان عماد النحاس المدير الفنى قد أوصى لجنة الكرة، المكونة من أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامه ومحمد البحيرى، بضرورج إنهاء ضم اللاعب والذى أصبح من الركائز الأساسية بالفريق.

ووافق محمد مصيلحى رئيس النادى على توصية لجنة الكرة ووعد بعقد جلسة خاصة مع اللاعب عقب مباراة سيراميكا لإنهاء جميع الأمور المالية الخاصة باللاعب.