شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: فيفا قرر إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد غرامة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارا بإيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي 6 أشهر بسبب تأخره عن سداد الغرامة المستحقة لنادى الزمالك بسبب القضية التي كانت مثارة بينهما في الفيفا.

وكان الفيفا قد قرر تغريم محمود كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك بسبب الرحيل عن النادى قبل موسمين من طرف واحد رغم سريان عقده مع ناديه.

وكتب أمير مرتضى على حسابه عبر موقع تويتر، "لجنة الانضباط بالفيفا تصدر قراراً بإيقاف كهربا عن اللعب لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة".

وتلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.