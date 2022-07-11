شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عروض ميكيسوني للرحيل عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي أول اللاعبين المُرشحين بقوة للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى لأسباب فنية، خاصة بعد اتفاق الجميع فى النادى تقريباً على رحيل اللاعب الصيف الجارى، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة برحيل ميكيسوني:

س: ما هو موقف البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من رحيل ميكيسوني؟

ج: المدرب الجديد للأهلي سواريز لا يمانع رحيل ميكيسوني، خاصة بعدما علم بكثرة إصاباته ومستواه الفنى من مسئولى القلعة الحمراء.

س: ما هى العروض الخارجية التى تلقاها ميكيسوني؟

ج: الأيام الماضية شهدت ارتباط اللاعب الموزمبيقي بعدة عروض خارجية، أبرزها من ناديه السابق سيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزانى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، وعروض من أندية سودانية.

س: ما هى تفاصيل العروض المالية لضم اللاعب؟

ج: حسب الأنباء الواردة فإن سيمبا عرض 300 ألف دولار لشراء اللاعب أو 180 ألف دولار لاستعارته.

س: وما موقف الأهلي من هذه العروض؟

ج: الأهلي طالب وكيل أعمال ميكيسوني بزيادة المقابل المالى للموافقة على أحد هذه العروض، خاصة أن الأهلي سبق واشتراه من سيمبا الصيف الماضي مقابل 900 ألف دولار.

س: ماذا عن تأهيل ميكيسوني حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة؟

ج:أدى لويس ميكيسوني جلسة فى الجيم، ضمن برنامجه العلاج الذى يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن ميكيسوني فى تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الأهلي أن ميكيسوني سيُنهى برنامجه العلاجى فى غضون أسبوع وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.