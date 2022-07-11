شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.