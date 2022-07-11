الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

المنامة - ياسر ابراهيم - توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول، بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، الأحد، في المباراة النهائية.



وهو اللقب الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون، الـ21 في بطولات الغراند سلام، مقلصاً الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي، الإسباني رافائيل نادال، الملقب بـ"الماتادور"، الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن. كما فض ديوكوفيتش الشراكة مع السويسري روجر فيدرر (20 لقباً كبيراً).



وعادل ديوكوفيتش الأميركي بيت سامبراس في عدد الألقاب في ويمبلدون، وبات على بُعد لقب واحد من فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة الإنكليزية.



وبات ديوكوفيتش أيضًا رابع لاعب في العهد الحديث يفوز بأربعة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد فيدرر وسامبراس والسويدي بيورن بورغ.



وضرب كيريوس بقوة في المجموعة الأولى، ونجح في كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس، قبل أن يحسم المجموعة بإرسال سابع ساحق في 31 دقيقة.



ونجح ديوكوفيتش للمباراة الثالثة على التوالي في قلب تخلفه بمجموعة إلى فوز بثلاث مجموعات، فرد أولا في المجموعة الثانية بكسره إرسال كيريوس في الشوط الثالث وحسمها 6-3 في 39 دقيقة.



وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة، حتى الشوط الثامن قبل أن ينجح الصربي في كسر إرسال الأسترالي، ويتقدم 5-4، ثم يحسمها 6-4 في 50 دقيقة.



وفرض التعادل نفسه في المجموعة الرابعة، حتى الشوط الثاني عشر 6-6، فاحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل تقدم خلاله الصربي 6-1، قبل أن ينهيه في صالحه 7-3.

