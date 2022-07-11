مدرب مانشستر يونايتد ينهي الجدل بشأن مستقبل رونالدو.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

أكد مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، الاثنين، أن نجم فريقه، كريستيانو رونالدو "ليس للبيع"، في خضم شائعات عن رحيل النجم البرتغالي بعد تغيبه عن جولة لـ"الشياطين الحمر" في تايلاند.



ولم يسافر رونالدو، الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق إلى تايلاند الجمعة الماضي، بسبب "مشكلة عائلية" بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

ولكن تن هاغ نفى كل هذه الإشاعات، حيث قال إن "كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه".

وأوضح تن هاغ "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة (رحيله). خضنا نقاشا جيدا للغاية".

ويواجه مانشستر يونايتد نادي ليفربول، غدا الثلاثاء، في أول مباراة ودية ليونايتد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.