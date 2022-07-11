منافسة شرسة بين لاعبي الأهلي والوداد المغربي على لقب أفضل لاعب في إفريقيا 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت قائمة أفضل لاعبي في إفريقيا، داخل القارة السمراء، والتي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منافسة شرسة بين لاعبي الأهلي.

وتشهد القائمة المصغرة للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، وجود خماسي الأهلي المكون من عمرو السولية، أليو ديانج، محمد الشناوي، بيرسي تاو وعلي معلول، بجانب الإيفواري كريم كوناتي لاعب أسيك، تياجو أزولا لاعب بترو أتلتيكو، أشرف داري لاعب الوداد المغربي، وزميليه يحيي جبراني والمترجي.

ويعد محمد الشناوي هو أحد الأسماء المؤثرة التي قادت الأهلي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الضغط الذي عانى منه بسبب التزامه بالمشاركة مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

الأمر ذاته بالنسبة للرباعي علي معلول لاعب منتخب تونس الذي قاد منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم، كما ساهم في وضع المارد الأحمر في وصافة دوري أبطال إفريقيا، بجانب أليو ديانج وبيرسي تاو.

كما تشهد القائمة منافسة شرسة بين لاعبي الوداد المغربي، بعد الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي والدوري المغربي في الموسم المنقضي، لتشتعل المنافسة بين المرشحين للحصول على اللقب المرتقب.