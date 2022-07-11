شكرا لقرائتكم خبر عن فوز غينيا وتونس فى أولى مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الغيني الفوز على الجابون بنتيجة 35-22 فى إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التى تستضيفها مصر من 11 حتى 18 يوليو الجارى، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

انتهى الشوط الأول بتقدم غينيا 20-11 قبل أن تنهي غينيا المباراة بنتيجة 35-22 فى مفاجأة من المنتخب الغيني فى مشاركته الثانية بالبطولة بعد غياب طويل.

وأدار اللقاء تحكيمياً الطاقم الدولي المغربي المكون من محمد شوراكي وأحمد المنيري ، وحصل روبنز بيري حارس غينيا على جائزة رجل المباراة ، وحضر اللقاء فرانك نجويما وزير الرياضة الجابوني .

وتضم المجموعة الثانية مع غينيا والجابون منتخب الجزائر، وتقام فى الثالثة عصرا بصالة أكتوبر الدولية مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية.

من ناحية أخرى، حقق منتخب تونس الفوز على نظيره المنتخب النيجيري بنتيجة 30/18 فى أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب تونس، قبل أن ينجح المنتخب التونسي فى توسيع الفارق وإنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 30/18 فى اللقاء الذى جمع بين المنتخبين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وحصل غسان التومي لاعب منتخب تونس جائزة أفضل لاعب عن مباراة اليوم.

ويقع المنتخب التونسي والنيجيري فى المجموعة الثالثة التى تضم معهما الرأس الأخضر.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى فى ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023، التي تقام فى بولندا والسويد.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني فى الثامنة مساءً اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على صالة حسن مصطفى بعد حفل افتتاح البطولة الذي يقام فى السادسة والربع مساء .