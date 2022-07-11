شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلي من استعادة كريم نيدفيد الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلي فكرة استعادة كريم نيدفيد لاعب وسط فريق فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، رغم أن اللاعب يقدم عروضاً جيدة مع ناديه هذا الموسم.

ورحل نيدفيد من الأهلي إلى فيوتشر الصيف الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وطرح البعض فى الأهلي فكرة استعادة نيدفيد لتدعيم وسط الأحمر الذى يعاني لاعبوه (عمرو السولية، حمدي فتحي وآليو ديانج) من الإجهاد والإصابات والغيابات، فضلاً عن إمكانية رحيل ديانج للاحتراف الأوروبي.

لكن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا الفكرة ولم يقتعنوا بعودة نيدفيد للقلعة الحمراء، ويرى مسئولو الأهلى أن كريم نيدفيد يقدم عروضاً جيدة مع ناديه لكن عودته ستكون صعبة، لأن مستواه لا يؤهله للعودة للأهلي، كما أنه كان دائم الإصابات فى القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ24 لبطولة الدوري، علماً بأن مباراة الدور الأول إنتهت بالتعادل بهدف لمثله ، سجل للأهلي وقتها محمد شريف وتعادل كريم نيدفيد لـ فيوتشر.