شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. إبراهيم عادل مصطفى حكم المصارعة: بحب الأسماك وكان نفسى أكون دبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو إبراهيم عادل مصطفى لاعب المصارعة السابق والحكم الدولى فى اللعبة.



ابرهيم مصطفى حكم المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن المصارعة؟

صيد الأسماك.

هل تحب دخول المطبخ ؟

طبعا بحب أدخل المطبخ.

ما الأكلة التى تفضلها؟

السمك بكل أنواعه وطرق الطهى

من نجمك المفضل من الممثلين؟

عمر الشريف وحسين فهمى.



مع علم مصر

من مطربك المفضل؟

عبد الحليم حافظ.



ابراهيم مصطفى

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمود الخطيب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

دبلوماسى.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

حسين فهمى.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.