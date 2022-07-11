شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الطائرة يصدر بيانا لتوضيح أسباب إقالته قبل دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهولندي جيدو فيرمولين، المدير الفني السابق لمنتخب الكرة الطائرة، على إصدار بيان للكشف عن كواليس قرار الاتحاد المصري بإقالته، وفقاً لتوصية اللجنة الأولمبية قبل سفر بعثة الفراعنة إلى دورة الألعاب المتوسط بالجزائر.

وقال المدير الفنى، فىيوم 21 يونيو تم إبلاغه من قبل مساعده بإيقافه عن مهام عمله وعدم السفر مع المنتخب للجزائر، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغه من جانب الاتحاد.

وأكد المدرب الهولندى أن خطابات اللجنة الأولمبية لم تكن كاملة وفازت مصر فى حقبته بالألعاب الأفريقية بالبرونزية وليست المركز الرابع حتى يتم اتهامه بالنتائج السيئة، لا سيما أنه من أحد الأسباب توقعه حصول المنتخب على المركز التاسع فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك وفقا لما حدث فى ظل إلغاء الوديات وإجباره على لاعبين بأعينهم.

وجاء البيان كالتالى :