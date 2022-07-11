شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة الصحراء.. من هو عبد الرحمن شعلان أسطورة السومو فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع عبد الرحمن شعلان مدرب منتخب السومو، أن يخطف الأنظار العالمية خلال مباراة عبد الرحمن الصيفى لاعب المنتخب المصرى في دورة الألعاب العالمية التي تقام بأمريكا ، بعد اعتراضه على التحكيم بشدة ، بعد قرار الحكم بمنح الذهبية للاعب الأوكرانى المنافس.

بدأت الأزمة عندما احتفل عبد الرحمن الصيفى بالفوز على لاعب أوكرانيا، حيث قام بحركات استعراضية أدت الى قرار الحكم بحرمانه من الفوز، ومنحه الى اللاعب المنافس فاعترض شعلان بشكل كبير، ولفت الأنظار من شدة دفاعه عن لاعبه، حتى تدخل الأمن في الصالة و بعد ضغط من الجماهير الأمريكية التي هتفت باسم مصر وكذلك ضغط شعلان وانفعاله ، تم إعادة المباراة وكانت النتيجة بفوز عبد الرحمن الصيفى أيضا.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبد الرحمن شعلان مدرب منتخب السومو.

- من مواليد فبراير 1992

- قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية

- بدأ حياته لاعبا للجودو ، ثم اتجه للسومو

- استقر باليابان منذ 10 سنوات

- أطلق عليه اليابانيون اوساناراشى وهو ما يعنى عاصفة الصحراء

- أول مصارع سومو عربي إفريقي يصل إلى مرتبة الجوريو (ثاني أعلى مراتب السومو)

- من أسرع ثلاثة مصارعين أجانب في تاريخ السومو بعد كونيشيكي وبالت

- أعلن اعتزاله عام 2018 بعد خلاف مع الاتحاد الياباني للسومو

- سبب الخلاف تعرضه لحادث سيارة في الوقت الذ ى يمنع فيه قانون اتحاد اللاعبين المحترفين من قيادة السيارات.