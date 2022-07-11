الامارات | محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الاثنين قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي وجاء على رأس القائمة ساديو ماني ومحمد صلاح.

وفاز ماني بالجائزة الأخيرة لأفضل لاعب في 2019، قبل إلغائها في العامين السابقين، وسيكون مرشحا قويا هذه المرة بعدما قاد السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم في قطر.

وقاد صلاح مصر إلى نهائي كأس الأمم لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال، وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ.

وتضمنت قائمة المرشحين أيضا الغيني نابي كيتا لاعب وسط ليفربول والجزائري رياض محرز الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

وسيتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الإفريقية، وسيقام الحفل في الرباط بالمغرب يوم 21 يوليو.

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