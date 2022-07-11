إعلان القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، عن أسماء المنتخبات والأندية إلى جانب المدربين واللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الفائت.



ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفله السنوي للإعلان عن جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا:

وشملت قائمة أفضل لاعب فى أفريقيا كلا من المصري محمد صلاح (ليفربول)، والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، والسنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)، والكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، والكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر)، ومن ساحل العاج سيباستيان هالر (أياكس)، والغيني نابي كيتا (ليفربول)، و المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والسنغاليان إدوارد ميندي (تشيلسي)، كاليدو كوليبالي (نابولي).

وأعلن كاف عن القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا والتي شهدت تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدرب السابق لفريق الأهلي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا:

وضمت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 مدربين، كلا من: كارلوس كيروش، وبيتسو موسيماني، وتوم سينتيفيت مدرب جامبيا، ووليد الركراكي مدرب الوداد، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا:

وشهدت القائمة التي تم تقليصها إلى 5 أندية، وهم الرجاء المغربي، وأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والاتحاد الليبي

بينما ضمت القائمة كلا من الأهلي المصري، إلى جانب الوداد المغربي، ونهضة بركان المغربي، وبترو أتليتكو الأنغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا:

وشهدت القائمة تواجد منتخب مصر إلى جانب كلا من السنغال، الكاميرون، المغرب، بوركينا فاسو.