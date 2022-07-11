ذهبية الألعاب العالمية كادت أن تضيع على المصري عبدالرحمن الصيفي بسبب «احتفال غير لائق» أمام لاعب اوكراني.. ماذا حدث؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كاد أن يفقد البطل المصري عبدالرحمن الصيفي فوزه أمام منافسه الأوكراني في دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة، أمس الأحد، وذلك بسبب احتفاله لحظة إعلان الفوز.

وتمكن عبدالرحمن الصيفي من تحقيق الفوز على بطل أوكرانيا ديميد كاراتشينكو في نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة في أمريكا (وزن 85 كجم).

وعقب الإعلان عن فوز الصيفي، قام اللاعب المصري بالتعبير عن سعادته باحتفالات جنونية عبر حركات أكروباتية "شقلبة مزدوجة خلفية"، ليعتبر الحكام تلك الأفعال بأنها ""احتفالاً غير لائق"، ليقرروا احتساب فوز المقاتل الأوكراني.

وكان أن يوافق حكم المباراة على هذا القرار ويلغي انتصار الصيفي، إلا أن عبدالرحمن شعلان مدرب اللاعب المصري تدخل على الفور ليدخل بالقرب من الحلبة معترضاً على اعتبار الصيفي خاسرا واحتد على لجنة التحكيم.

وهتفت الجماهير الموجودة باسم مصر، في رفض لقرار الحكم الذي رضخ للقرار ووافق على إعادة المباراة.

غضب مدرب الصيفي الشديد دفع عناصر حفظ النظام في الصالة المقام عليها النزال للتدخل، وإبعاد مدرب منتخب مصر بعيداً عن منطقة اللعب، لعدم إظهار غضبه الشديد على الحكام.

وفي الإعادة فاز عبدالرحمن الصيفي مجددا وأصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد ذهبية الـ"سومو"، بدورة الألعاب العالمية.

وكان الصيفي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ 16 ثم إقصاء 3 أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.

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