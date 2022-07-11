شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمى لبعثة الشطرنج بعد تحقيق 13 ميدالية فى بطولة أفريقيا بزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عبد الأول محمد؛ مساعد وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخبات الشطرنج المصرى بمطار القاهرة الدولى عقب انتهاء منافساتهم فى بطولة أفريقيا للشطرنج التى أقيمت في زامبيا.

وحصد لاعبو منتخبات الشطرنج المصرى للشباب والناشئين والفتيات (13) ميدالية منها 9 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية.

وترأس البعثة المشاركة فى بطولة أفريقيا للشطرنج، شيرين سلمان، وضمت البعثة المدير الفني أحمد عدلى، والمدربين "أحمد مراد، شريف أشرف، محب أمير "، والدكتور فادي مكرم طبيب البعثة، وحقق الميداليات الذهبية كل من :" رغد علاء، سلمى أحمد، رنا جاسر، جوي روماني، عبدالله عمر، إياد الحسيني، أدهم حسام، كيفين جورج، محمد هاني".

فيما حصد الميداليات الفضية "مينا وائل، هيفين فادي، أحمد قنديل"، والميدالية البرونزية اللاعبة نهى محمود.