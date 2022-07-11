شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء خارج قائمة الزمالك فى مواجهة المقاولون العرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، على استمرار استبعاد محمود علاء مدافع الفريق من الحسابات الفنية خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وأصبح محمود علاء جاهزًا من الناحية الطبية للعودة للمشاركة فى المباريات مع الزمالك بعد شفائه من إصابة تمزق أوتار أنكل القدم، منذ وجوده فى معسكر منتخب مصر،

حيث انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية الأيام الماضية، إلا أن الجهاز الفني يرفض المجازفة باللاعب والدفع به قبل أن يصبح سليمًا بنسبة 100% من الناحية الطبية والفنية.

ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، على أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح بعض التعليمات الخاص إلى محمد أشرف "روقا" لاعب الأبيض، خلال مران أمس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص "فيريرا" على عقد جلسة سريعة مع "روقا" قبل انطلاق التقسيمة، من أجل شرح بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.