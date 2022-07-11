شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الخطيب مع محمد الشناوي فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مؤخراً، على هامش أحد التدريبات، وتحدث معه خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبمستواه.

وحرص رئيس الأهلي على دعم محمد الشناوي والشد من أزره خلال الفترة المقبلة، والتى يخوض فيها المارد الأحمر ارتنباطات مهمة على الصعيد المحلي.

وأكد رئيس الأهلي للشناوي ثقته التامة فى قدراته الفنية كأفضل حارس مرمى فى مصر وأفريقيا الفترة الحالية، مطالبا إياه باستعادة مستواه العالى.

وشدد الخطيب لحارس الأهلي على أن الجميع فى النادي مُقتنع جداً بمستواه وقدراته ونجاحاته ودوره الكبير فى حصد أكثر من بطولة خلال السنوات الماضية على الصعيدين المحلي والأفريقي، وأن أى تراجع فى المستوى وراد مع أعظم الحُراس فى العالم، والمهم هو العودة سريعاً للمستوى المعهود.

ويستعد الأهلي لمباراة فيوتشر غداً، الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز.