شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تستقبل مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن وزيادة الوعى بالدين الإسلامي الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار دورها المجتمعى لنشر قيم التسامح ونبذ العنف وتنمية الوعى الدينى، استقبلت أندية سيتى كلوب مبادرة الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن للأطفال والشباب، وشرح الآيات شرحًا مبسطًا بهدف لزيادة الوعي والفهم بالدين الإسلامي الصحيح.

وتقدم المبادرة درسًا مجانيًا أسبوعيًا فى أندية سيتي كلوب، بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة بالأزهر وبرعاية الأزهر الشريف، على أن تكون البداية بفرع سيتى كلوب العبور، تمهيدا لتعميمها فى باقى الفروع.

وسبق ونظم نادى سيتى كلوب فرع شبين الكوم يوما تعريفيا لأبناء النادى من سن 6 سنوات حتى 12 سنة، برفقة أولياء أمورهم بكلية الحسابات والمعلومات جامعة المنوفية في إطار الدور المجتمعي لأندية سيتي كلوب وحرصها على تنمية وعى الأطفال بمتطلبات المجتمع.

واستقبلت إدارة الكلية أطفال وأعضاء نادى سيتى كلوب شبين الكوم بحفاوة بالغة، وبدأ اليوم بحفل غنائى وعرائس راقصة للأطفال ثم فقرة رسم وتلوين، وتم إلقاء محاضرة على أولياء الأمور دارت حول كيفية التعامل مع مشاكل الأطفال.

كما تم اصطحاب الأطفال إلى معمل الكلية للتدريب على كيفية تحريك الإنسان الآلى "الروبوت"، وكذلك التدريب على البرمجة وكيفية التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والواقع الإفتراضى ثم التدريب بشكل علمى على الإبتكار والتصميم باستخدام مواد أولية بسيطة.

يأتي ذلك في إطار توجه أندية سيتى كلوب نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة.